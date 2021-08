Gleich zweimal hat ein bislang unbekannter Täter in den vergangenen Tagen eine Schraube in den Fahrzeugreifen einer 41-Jährigen gedreht. Die Frau stellte laut Polizeibericht zunächst am vergangenen Freitag einen Platten an ihrem Auto fest und entdeckte die Schraube. Am Dienstag bemerkte sie auf der Fahrt wieder Ungereimtheiten, weil erneut eine Schraube im Reifen steckte. Die Polizei ermittelt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr.