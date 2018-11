Mit brachialer Gewalt hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Montag auf Dienstag eine Tür eines dreistöckigen Gebäudes in der Eugenstraße aufgehebelt. Anschließend wollte er sich gewaltsam Zutritt in eine im Haus befindliche Gaststätte verschaffen. Dies gelang dem Einbrecher jedoch nicht. Dennoch beläuft sich der angerichtete Sachschaden auf knapp 1000 Euro, teilte die Polizei mit.

