Nachdem ein Unbekannter in der Zeit von Freitag 4, bis Freitag 11. Dezember, in eine Gartenhütte am Seewald eingebrochen ist, hat die Polizei die Ermittlungen wegen versuchtem besonders schwerem Diebstahls aufgenommen. Der Täter, der an der zwischen B 30 und Bahngleisen (Höhe Bahnhaltepunkt Flughafen) gelegenen Hütte eine Scheibe in der Tür eingeschlagen hatte, verletzte sich mutmaßlich am Glas und ließ daraufhin von seinem Vorhaben ab. Der Sachschaden wird auf 300 Euro beziffert.

Personen, die im fraglichen Zeitraum Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch unter 07541 / 20 740 mit dem Polizeiposten Flughafen in Verbindung zu setzen.