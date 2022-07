Unbekannter bestiehlt hilfsbereiten 81-Jährigen

Einem dreisten Dieb ist ein 81-jähriger Mann am Montagabend gegen 22 Uhr an einer Tankstelle in der Albrechtstraße zum Opfer gefallen.

Nach Informationen der Polizei sprach der Täter den Senior an und bat ihn um etwas Kleingeld. Unter dem Vorwand, einen Geldschein des hilfsbereiten 81-Jährigen wechseln zu können, nahm der Unbekannte das Geld und rannte davon.

Polizei sucht diesen Mann:

Der Dieb wird als etwa 180 cm groß, dicklich und mit südländischem Aussehen beschrieben. Er hatte kurzes, ungepflegtes, schwarzes, welliges Haar und trug eine dünne Jacke in den Farben Rot und Schwarz sowie eine dunkle lange Hose. Die Polizei Friedrichshafen hat die Ermittlungen wegen Unterschlagung aufgenommen und nimmt Hinweise zum Täter unter der Nummer 07541 / 70 10 entgegen.