Unbekannter beschädigt Auto, Polizei sucht Zeugen

Ermittlungen wegen Verkehrsunfallflucht hat das Polizeirevier Friedrichshafen eingeleitet, nachdem ein Unbekannter am Mittwoch in der Zeit zwischen 9.45 und 10.05 Uhr auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Häfler Siemensstraße einen geparkten Mercedes beschädigt hat.

Wie die Polizei weiter mitteilt, ist derzeit noch nicht bekannt, ob der Unbekannte die A-Klasse beim Ausparken mit einem Fahrzeug oder einem Einkaufswagen touchiert hat.