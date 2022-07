Unbekannter beschädigt Audi

Nachdem ein Unbekannter zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen einen im Parkhaus am Stadtbahnhof geparkten Audi Q5 beschädigt hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und bittet um Hinweise. Wie die Polizei mitteilt, suchte der Verursacher nach dem Unfall das Weite, ohne sich um den Schaden in Höhe von rund 4000 Euro zu kümmern. Zeugen und Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 7010 mit den Ermittlern in Verbindung zu setzen.