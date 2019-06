Zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 19.30 Uhr, wurde ein in der Lindenstraße am Fahrbahnrand abgestellter offener Kastenanhänger durch einen bisher unbekannten Autofahrer angefahren und auf einen hohen Bordstein geschoben. An der Anstoßstelle und am Rad des Anhängers entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

