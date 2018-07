Unbekannte zertrümmern Bierflaschen

Am frühen Mittwochmorgen wurde festgestellt, dass die Fußgängerunterführung in der Zeppelinstraße auf Höhe der Tannenhagschule mit einer Vielzahl von zertrümmerten Bierflaschen verunreinigt war. Vermutlich waren die Verursacher auf dem Heimweg vom Freizeitgelände „Alter Campingplatz“ in Fischbach. Personen, die Hinweise zur Identität der Unbekannten geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Friedrichshafen, Tel. 07541-7010, in Verbindung zu setzen.