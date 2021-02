Unbekannte haben in der Zeit von Freitag bis Samstag zwei auf einem Parkplatz bei der Fähren-Zufahrt abgestellte Fahrzeuge der Marke Volvo beschädigt. Sowohl der goldfarbene, als auch der schwarze Wagen wurden mit einem nicht näher bekannten Gegenstand auf beiden Seiten zerkratzt. Der Sachschaden wird im Polizeibericht auf etwa 2000 Euro beziffert. Bereits in der vergangenen Woche hatten Unbekannte an diesen Fahrzeugen alle Reifen zerstochen.