Unbekannte wollen in Friseurgeschäft einbrechen

Gleich in mehreren Fällen hofft die Polizei in Friedrichshafen auf Zeugen. Dazu gehören neben dem versuchten Einbruch in ein Friseurgeschäft noch der Diebstahl eines teuren Fahrrads und eine Sachbeschädigung.

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagabend versucht, in einen Friseursalon in der Heinrich-Heine-Straße einzubrechen. Um die elektrische Schiebetür aufzuhebeln, setzten sie mutmaßlich ein Brechwerkzeug ein, scheiterten jedoch. Unklar ist noch, wie hoch der Sachschaden ist.

Klar ist jedoch der Wert eine schwarzen Gravel-Bikes, das jemand am Montag gestohlen hat. Auf 5000 Euro schätzt die Polizei den Wert der Beute, die ein Unbekannter zwischen 8.10 und 18.30 Uhr aus der Tiefgarage einer Bank in der Charlottenstaße gestohlen hat. Das Fahrrad „Rose Backroad“ stand abgeschlossen in einem gesicherten Abstellraum. Die Polizei ermittelt deshalb wegen besonders schweren Fall von Diebstahl.

Zeugen sucht die Polizei auch für eine Sachbeschädigung, denn ein Unbekannter hat zwischen Sonntagmorgen und Montagmorgen die massive Stahlhalterung einer Schranke auf dem Gelände einer Schule in der Meistershofener Straße beschädigt.

Wer in einem der genannten Fälle Hinweise geben kann, sollte sich unter der Rufnummer 07541 / 701-0 mit der Polizei in Verbindung setzen.