Bislang unbekannte Täter haben am Montagmittag zwischen 12.15 und 12.45 Uhr in einem Parkhaus in der Schillerstraße versucht, einen abgestellten schwarzen Audi A6 mit einem nicht näher bekannten Gegenstand aufzubrechen. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf rund 100 Euro.