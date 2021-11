Unbekannte wirft mutwillig Roller um

Schaden an insgesamt drei Motorrollern hat eine Unbekannte am Mittwochabend in der Karlstraße verursacht.

Die mutmaßliche Täterin warf laut Polizei die Zweiräder, die auf einem Motorradstellplatz vor einer Bankfiliale abgestellt waren, mutwillig um und sorgte an den Fahrzeugen für einen Schaden. Zwei Zeugen beobachteten den Vorfall und informierten einen 28-Jährigen, der die Polizei verständigte. Diese beiden Zeugen, sowie weitere Personen, die das Geschehene beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 07541 / 70 10 zu melden.