Unbekannte haben am Mittwoch kurz vor 23 Uhr auf der B 31, Höhe Platanenstraße, einen Stein auf ein vorbeifahrendes Auto geworfen. Laut Polizeibericht leitete der 39-jährige Autofahrer daraufhin vor Schreck eine Vollbremsung ein. Er und sein 46-jähriger Mitfahrer blieben unverletzt. An dem Auto entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro. Hinweise zu den Steinewerfern nimmt die Polizei unter Telefon 07541 / 70 10 entgegen.