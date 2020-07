Binnen einer Woche sind der Polizei drei Fälle bekannt geworden, bei denen Unbekannte Scheibenwischer verbogen und Sachschaden von 750 Euro angerichtet haben. Der erste Fall wurde in der vergangenen Woche aktenkundig. Betroffen war hier ein roter Audi A3, der im Wiggenhauser Weg stand. In der Nacht zum Mittwoch brach der Täter hier alle Scheibenwischer ab. Die beiden anderen Fälle ereigneten sich am Montag zwischen 11 und 14 Uhr. Betroffen waren zwei Mercedes, die in der Schmidstraße, Bereich Uferzone West, abgestellt waren. Hier beschädigte der Täter jeweils einen der vorderen und den hinteren Scheibenwischer.