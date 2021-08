Unbekannte stehlen Kellnergeldbeutel

Zwei unbekannte Täter haben in einem Restaurant in der Friedrichstraße vergangene Woche einen Bedienungsgeldbeutel gestohlen, teilt die Polizei mit. Ein Mann und dessen weibliche Begleitung hatten am frühen Abend gemeinsam das Restaurant betreten und Getränke bestellt. Bei günstiger Gelegenheit entnahm der Mann den Geldbeutel, woraufhin beide die Gaststätte zügig verließen. Der Diebstahlschaden wird auf mehrere Hundert Euro beziffert.

Die etwa 1,75 Meter große Frau hatte ihre braunen Haare zu einem Dutt gebunden und war mit einem hellen Pullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der etwa 1,85 Meter große Mann trug einen hellen Pullover und eine rot-weiß-blau gestreifte Badehose. Beide sprachen Englisch. Kurz zuvor hielten sich die verdächtigen Personen augenscheinlich mit einem etwa 50-jährigen Mann in einem danebengelegenen Schnellimbiss auf.