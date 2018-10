Bei einem Einbruch in ein Geschäft in der Lohrstraße in Ailingen haben unbekannte Täter im Zeitraum zwischen Sonntag und Montagmorgen einen dreistelligen Bargeldbetrag erbeutet und einen Sachschaden von 500 Euro verursacht.

Der oder die Täter gelangten durch das Aufhebeln eines Fensters in die Räumlichkeiten des Geschäfts und brachen einen verschlossenen Tresor auf, teilt die Polizei mit.