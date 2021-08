Unbekannte stehlen Boot, gehen auf Spritztour und bringen es wieder zurück

Zeugen, die sachdienliche Hinweise im Fall des entwendeten Bootes oder der Herkunft des Paddels geben können, werden gebeten, sich mit der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen, Telefon 07541 / 289 30, in Verbindung zu setzen.

Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum von Montag auf Dienstag zwischen 23.45 und 7 Uhr ein motorisiertes Fischerboot ohne Erlaubnis des Bootseigners aus dem Gondelhafen Friedrichshafen entwendet und es für eine Fahrt auf dem Bodensee genutzt.

Im Anschluss an die unbefugte Spritztour wurde das Boot unfachmännisch an der Seeseite der Westmole des Bundeshafens befestigt. Zudem konnte in diesem Zusammenhang ein Holzpaddel, das gar nicht zum Boot gehört, von den Einsatzkräften sichergestellt werden.

Gegen Mitternacht wurden von einem Zeugen am Gondelhafen drei Personen beobachtet, die von Boot zu Boot kletterten. Diese werden wie folgt beschrieben:

Sie waren männlich, zwischen 1,78 und 1,85 Meter groß und etwa 17 bis 21 Jahre alt. Sie waren schlank, hatte kurze Haare und trugen Jeans und T-Shirt. Eines der Shirts war weiß, schreibt die Polizei.

Ob oder wie die Personen mit der Tat in Verbindung stehen, ist bislang noch nicht bekannt.

Die Beamtinnen und Beamten der Wasserschutzpolizeistation Friedrichshafen haben die Ermittlungen aufgenommen.