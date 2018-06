Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Freitag, 21.30 Uhr, und Samstag, 0.30 Uhr, von einem Auto, das auf dem Messeparkplatz P7 abgestellt war, beide Kennzeichen abmontiert. Ein Zeuge meldete der Polizei, er habe in der Nacht auf dem Parkplatz des Bodenseecenters einen blauen Ford Mustang gesehen, an dem vermutlich die entwendeten Kennzeichen angebracht waren. In dem Auto saßen zwei Männer im Alter von 25 bis 35 Jahren.

Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Friedrichshafen, Telefon 07541 / 70 10, zu informieren.