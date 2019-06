In der Nacht zum Pfingstmontag haben drei Unbekannte gegen 0.15 Uhr die Unterseite der Rotach-Brücke in der Eckenerstraße mit Symbolen besprüht. Als sie dabei von einem Sicherheitsmann ertappt wurden, flüchtete das Trio in Richtung See-/Achstraße. Bei den Sprayern handelte es sich um zwei weibliche Personen und einen jungen Mann. Zwei trugen dunkle Kapuzenpullover. Zeugenhinweise an Telefon 07541 / 70 10.

