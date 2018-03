Unbekannte schlagen wohl wegen Eifersucht zu

Wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt die Polizei gegen zwei Unbekannte, die am Mittwoch, gegen 17.45 Uhr vor einem Lokal am Buchhornplatz einen 30-jährigen Mann mit Fausthieben niederschlugen und anschließend noch auf ihr bereits am Boden liegendes Opfer eintraten.

Der Geschädigte wurde dabei leicht verletzt, wollte sich jedoch selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Die Hintergründe der Tat werden derzeit von der Polizei ermittelt, heißt es in einem Pressebericht. Nach bisher vorliegenden Erkenntnissen könnte der Grund Eifersucht eines der beiden Täter sein.