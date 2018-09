Unbekannte schlagen Glasvitrinen am Bahnsteig ein

Unbekannte haben am Bahnhaltepunkt Friedrichshafen-Ost die Glasscheiben von drei Aushangvitrinen zerstört. Nun ermittelt die Bundespolizei.

Die Deutsche Bahn informierte die Beamten der Bundespolizei in Friedrichshafen am Freitag, 7. September, um 10 Uhr darüber, dass unbekannte Täter mehrere Schaukästen am Haltepunkt Friedrichshafen-Ost beschädigt haben. Die Bundespolizei stellte schließlich vor Ort fest, dass die Glasscheiben von drei Aushangvitrinen zerstört worden sind. Nach ersten Ermittlungen dürfte der Tatzeitraum die Nacht von Donnerstag auf Freitag gewesen sein. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 750 Euro.