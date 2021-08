Unbekannte randalieren in Schulgebäude

Unbekannte sind in der Zeit zwischen Samstagnachmittag und Montagvormittag in eine Schule in der Werastraße in Friedrichshafen eingestiegen. Laut Polizeibericht waren die Einbrecher „angetrieben von sinnloser Zerstörungswut“.

Durch massive Gewalteinwirkung auf ein Fenster gelang ihnen der Zutritt in das Gebäude. Im Inneren kippten sie mehrere Mülleimer und Schränke um, rissen Plakate von den Wänden, warfen Stühle aus den Fenstern und versprühten Bauschaum. Des Weiteren brachen sie die Tür zum Lehrerzimmer auf und verwüsteten dieses.

Der Sachschaden kann laut Polizeibericht bislang noch nicht beziffert werden.