Unbekannte lösen Radschrauben an VW

Nachdem Unbekannte in der Zeit von Freitagnacht bis Samstagnachmittag die Radschrauben eines im Erlenweg geparkten VW gelöst haben, ermittelt die Polizei nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Der 21-jährigen Fahrerin des Wagens waren laut Polizeibericht während der Fahrt ungewohnte Geräusche an ihrem Wagen aufgefallen, woraufhin sie feststellen musste, dass offensichtlich an einem Vorderrad etwas nicht stimmte. Neben den lockeren Radschrauben stellte sie auch leichte Kratzer in der Motorhaube fest. Hinweise zu den Tätern nimmt das Polizeirevier Friedrichshafen unter Telefon 07541/7010 entgegen.