Unbekannte legen Feuer in Gartenlaube

Noch unbekannte Täter haben möglicherweise durch Abbrennen einer Feuerwerksbatterie einen Brand gelegt. Mehrere Anrufer meldeten am Sonntag um zehn Minuten nach Mitternacht über Notruf, dass in der Wolfgangstraße in Friedrichshafen eine Gartenlaube in Brand stehe. Beim Eintreffen der Polizei stand die Gartenlaube bereits in Vollbrand.

Durch die Hitze wurden Fenster, Rollläden und Lüftungsöffnungen an der daneben befindlichen Hausfassade beschädigt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 25 000 Euro. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst mit etwa 30 Einsatzkräften an der Brandstelle. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden, Telefon 07541 / 70 10.