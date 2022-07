Unbekannte klaut Katalysator an Auto in Friedrichshafen

Ein Unbekannter hat sich zwischen Mittwoch vergangener Woche und Montag an einem in der Ernst-Lehmann-Straße in Friedrichshafen geparkten Toyota Prius zu schaffen gemacht. Den jetzigen Ermittlungen zufolge hatte es der Täter auf den Katalysator des Wagens abgesehen und baute diesen aus. Möglicherweise setzte er bei der Tat einen Wagenheber ein. Wer im fraglichen Zeitraum, insbesondere im Bereich der Gebäudenummer 21, Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, sich unter Telefonnummer 07541 / 70 10 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.