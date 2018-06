Von Kurt Efinger

18 Musikkapellen haben am Samstag und Sonntag in Kirchen am Wertungsspiel teilgenommen. Elf von ihnen wurde hervorragende Teilnahme bescheinigt, sieben waren immerhin sehr gut.

„Derf i’s em Gemoindsbläddle brenga?“, fragte Rottenackers Bürgermeister Karl Hauler scherzhaft, nachdem er am Sonntag die hervorragend marschierende Musikkapelle seiner Gemeinde in Kirchen mehrfach bei der Marschmusikbewertung fotografiert hatte. Niemand hatte etwas dagegen, konnte doch jeder Musiker davon ausgehen, seine Sache mehr als gut gemacht zu haben.