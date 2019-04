Auf Fahrräder hatten es im Zeitraum von Gründonnerstag bis Karfreitag unbekannte Täter abgesehen, die in die Kellerräume mehrerer Mehrfamilienhäuser in Friedrichshafen und Meckenbeuren eingebrochen sind. Die Tatorte befinden sich in Friedrichshafen in der Hünistraße, Moltkestraße und Paulinenstraße sowie in der Ravensburger Straße in Meckenbeuren. Gestohlen wurden drei Mountainbikes im Gesamtwert von etwa 7000 Euro. In acht Fällen scheiterten die Täter an gut gesicherten Türen.