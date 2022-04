Unbekannte greifen 28-Jährigen an

Ein 28-Jähriger ist am Donnerstagmorgen in einer Gaststätte in der Friedrichstraße von Unbekannten angegangen und verletzt worden, wie das Opfer der Polizei mitteilt.e Die Angreifer sollen ihn gegen drei Uhr an eine Wand sowie auf den Boden gedrückt und im Anschluss mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, wobei er eine blutende Platzwunde davontrug. Zuvor sei er bereits in einem unweit entfernten Restaurant mit seinen Kontrahenten in Streit geraten. Personen, die auf die handfeste Auseinandersetzung aufmerksam geworden sind oder Hinweise zu den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, unter Telefon 07541 / 36 14 20 die Polizei zu kontaktieren.