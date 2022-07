Unbekannte entsorgen Sperrmüll in Fischbach illegal

Wegen unerlaubter Müllablagerung hat der Polizeiposten Immenstaad ein Verfahren gegen einen 71-Jährigen eingeleitet. Der Polizei wurde am Mittwoch gemeldet, dass mehrere Paar Ski, ein Koffer und weiterer Unrat illegal in einer Baumulde in der Dornierstraße in Friedrichshafen-Fischbach entsorgt worden sind. Die Ermittler fanden in dem Unrat einen Hinweis auf dem Eigentümer des Sperrmülls und zeigten den Senior beim zuständigen Ordnungsamt in Friedrichshafen an.