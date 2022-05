Unbekannte brechen in zwei Häuser in der Paulinenstraße ein

In zwei derzeit in der Sanierung befindliche Mehrfamilienhäuser sind unbekannte Täter im Laufe des vergangenen Wochenendes in der Paulinenstraße eingestiegen.

Die Unbekannten, bei denen es sich laut Polizeibericht um mindestens zwei Personen gehandelt haben muss, verschafften sich zwischen Freitagmittag und Montagmorgen über die Eingangstüren Zutritt zu den Gebäuden und traten im Anschluss mindestens sechs Wohnungseingangstüren ein. Lediglich in einem Raum fielen ihnen akkubetriebene Arbeitsgeräte im Wert von etwas über 200 Euro in die Hände, die anderen Wohnungen waren leer geräumt. Der angerichtete Sachschaden dürfte den Wert des Diebesguts bei Weitem übersteigen.