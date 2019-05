Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Montag die Eingangstür der Turnhalle der Pestalozzistraße in der Allmandstraße erheblich beschädigt, wie die Polizei mitteilt. Der Hausmeister bemerkte am Montagmorgen, dass Unbekannte versucht hatten, die Scheibe einzuschlagen. Sie scheiterten an dem Sicherheitsglas.