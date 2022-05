Unaufmerksamer Autofahrer verursacht Verkehrsunfall

Ablenkung war am Dienstag gegen 2.45 Uhr mutmaßlich die Ursache für einen Verkehrsunfall in der Unteren Mühlbachstraße. Ein 20 Jahre alter Fiat-Lenker war einem Verkehrsteilnehmer zunächst auf der Bundesstraße 31 durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Im Bereich der Unteren Mühlbachstraße kam er in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grünfläche und kollidierte mit einem Verkehrsschild. An seinem Wagen entstand rund 6.000 Euro Sachschaden. Ersten Erkenntnisse zufolge hatte er während der Fahrt verbotenerweise sein Mobiltelefon zur Navigation bedient und war deshalb abgelenkt. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern aktuell noch an. Der 20-Jährige muss nun mit Konsequenzen rechnen.