Unachtsamer Lastwagenfahrer verursacht Unfall

Mehrere Tausend Euro Sachschaden sind die Folge eines Unfalls, die ein unachtsamer Lastwagenfahrer am Dienstag gegen 17.15 Uhr verursacht hat. Der 52-Jährige geriet laut Polizeibericht auf der Bundesstraße 31 im Bereich der Auffahrt Friedrichshafen-West. mit seinem Lkw auf die linke Fahrspur und touchierte dabei den Renault Clio einer 23-jährigen Frau. Während am Renault, der nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, nach Schätzung der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 3000 Euro entstand, wird der Schaden an dem Lastwagen lediglich auf mehrere Hundert Euro beziffert.