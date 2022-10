Krankengeld, Behandlungsfehler, Pflegeversicherung: Hier gibt’s unabhängige Beratung

Wie wird das Krankengeld berechnet? Welche Möglichkeiten habe ich bei einem Behandlungsfehler? Wie stelle ich einen Antrag auf Pflege? Das sind nur einige der zahlreichen Fragen, die die Unabhängige Patientenberatung Deutschland (UPD) beantwortet.

Auch in Friedrichshafen gibt es seit zweieinhalb Jahren ein Beratungsbüro.

Berechtigte Ansprüche durchsetzen

Telefonisch ist das UPD-Beratungsteam von montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr sowie samstags von 8 bis 16 Uhr erreichbar. „Unser Ziel ist es, dass Ratsuchende am Ende der Beratung so gut informiert sind, dass sie selbstständig Entscheidungen treffen und ihre berechtigten Ansprüche durchsetzen können”, sagt Tina Scherer-Matuschke, Beraterin am Standort Friedrichshafen.

Die meisten Anliegen ließen sich telefonisch erledigen. Für Menschen, die den persönlichen Kontakt bevorzugen, bietet die UPD in der Siemensstraße 14/1 (Nähe Aldi in Bunkhofen) jeden Donnerstag von 9 bis 13 Uhr Beratungszeiten an, wobei eine vorherige Terminvereinbarung notwendig ist.

Kostenfreie Beratung

Sowohl telefonisch als auch vor Ort beraten die UPD-Mitarbeiter laut Scherer-Matuschke qualifiziert und kostenfrei zu gesundheitlichen und gesundheitsrechtlichen Fragen – egal, ob die Ratsuchenden gesetzlich, privat oder nicht krankenversichert sind.

Das Beratungsteam der UPD beantwortet demnach Fragen zu Themen wie Krankengeld, Pflegeleistungen und möglichen Behandlungsfehlern oder erklärt Ratsuchenden, was sie tun können, wenn ihre Kranken- oder Pflegekasse einen Antrag abgelehnt hat.

„Viele Menschen wissen oft gar nicht genau, welche Rechte und Ansprüche sie gegenüber ihrer Krankenkasse oder ihrem Arzt haben. In unserem Beratungsbüro klären wir auch komplexe Fragen in einem persönlichen Gespräch“, sagt Tina Scherer-Matuschke. Wichtig sei dabei für viele Ratsuchenden: „Es werden keine Daten erfasst und sie können anonym bleiben.“