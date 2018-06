UN-Botschafter erzählt im Zeppelin-Museum von seiner Arbeit

Der Botschafter Harald Braun hat am Dienstagabend im Zeppelin-Museum von seiner Arbeit als ständiger deutscher Vertreter bei den Vereinten Nationen (UN) berichtet. Der Vortrag mit anschließender Diskussion war der letzte „Global Talk“ des Club of International Politics (CIP) in diesem Jahr.

Diskussionsplattformen schaffen und Schülern, Studenten so wie Bürgern die Möglichkeit geben, sich mit internationaler Politik auseinanderzusetzen – das sind die Ziele, die sich der der Verein CIP von Studierenden der Zeppelin-Universität gesetzt hat. Aus ihrem Engagement entstehen Bildungserlebnisse mit Informationen aus erster Hand wie dieses. Braun gab Einblicke in die Funktionsweise und die aktuellen Arbeitsschwerpunkte der Vereinten Nationen. Auch die Rolle Deutschlands als Mitglied und die Reformbedürftigkeit der Organisation waren Themen des Abends. Vor allem aber, war der deutsche Botschafter offen für die unterschiedlichsten Fragen interessierter Bürger und Studenten.

UN kann nicht alles richten

Frieden und Sicherheit, der Schutz der Menschenrechte, humanitäre Hilfe, die Förderung einer nachhaltigen Entwicklung, der Kampf gegen den illegalen Wildtierhandel als große Finanzierungsquelle des Terrorismus, Konfliktprävention und –management in der Wasserversorgung sowie Datenschutz – das seien die globalen Herausforderungen, denen sich die Vereinten Nationen im Moment stellen. „Wenn es die Vereinten Nationen nicht gäbe, müssten sie morgen erfunden werden“, sagte Braun. Die Organisation allein könne sicher nicht alles richten, aber den Mitgliedsstaaten immerhin einen Rahmen für internationale Zusammenarbeit bieten.

Wir werden gefragt und gehört

Und welche Rolle spielt Deutschland in diesem Zusammenschluss? „Wir werden gefragt und wir werden auch gehört“, sagte Braun. Im Rahmen der G4-Initiative bemühe sich Deutschland um einen ständigen Sitz im Sicherheitsrat, dem zentralen Organ der Vereinten Nationen. Aber auch ohne ein ständiges Mitglied dessen zu sein, werde Deutschland doch als wichtiges Land wahrgenommen und für seinen Einsatz in der Klimapolitik geschätzt. Die Notwendigkeit von Reformen sieht Braun vor allem hinsichtlich der Zusammensetzung der UN. Obwohl 80 Prozent der Themen Afrika beträfen, sei kein einziges afrikanisches Mitglied im ständigen Sicherheitsrat vertreten. Das Gefüge reflektiere die Machtverhältnisse zu Gründungszeiten und werde damit dem 21. Jahrhundert nicht gerecht. Man habe sich im Rahmen der G4-Initiative bemüht, an afrikanische Staaten heranzutreten und sie zu integrieren. Die Rückmeldung sei bisher aber zurückhaltend gewesen.

„Es gibt keine Weltregierung und das sind die Vereinten Nationen auch nicht“, erklärte Braun als Antwort auf eine Frage nach Handlungsmöglichkeiten im Syrienkonflikt. Vor zwei Wochen hätten die Vereinten Nationen eine Resolution beschlossen. Sie ermächtigt die Staaten, alle erforderlichen Maßnahmen einzuleiten, um die Terrororganisation Islamischer Staat (IS) an Menschenrechtsverletzungen zu hindern. Weitere Schritte seien aber abhängig von den Mitgliedsstaaten. Braun betonte wiederholt: „Die Vereinten Nationen haben nur so viel Rechte, wie die Mitglieder ihr geben.“