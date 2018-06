Umweltminister schwärmt im Häfler GZH für die Energiewende

Kein Wahlkampfgerassel sondern sachkundige Informationen: Umweltminister Franz Untersteller (Grüne) hat am Dienstagabend die Zuhörer im Graf-Zeppelin-Haus mit seinen Ausführungen zur Energiewende beeindruckt, die er nicht als Problem sondern als Chance für Deutschland sieht. Das Thema sollte „nicht in die Tonne“ getreten werden.

Untersteller sieht das Land bei der Umstellung auf die Erneuerbaren „verdammt gut voran gekommen“ und fragte: „Was kann Deutschland falsch machen, wenn es sich Stück für Stück unabhängiger macht?“ Die Energiewende sei in Sachen Umwelt, Export von Technologie und dem Schaffen von Arbeitsplätzen ein Gewinn. „Billiger kommen wir nicht davon“, ist der Minister überzeugt.

„Der Klimawandel ist bereits da“, bemerkte der Häfler Ortsverbandsvorsitzende der Grünen, Matthias Klemm, in seiner Begrüßung. Bekomme man den nicht in den Griff – was möglich sei – stünde man vor einer Katastrophe. MdL Martin Hahn, mit dem Minister zuvor einen halben Tag im Bodenseekreis in Sachen Windenergie unterwegs, sieht „noch einiges zu regeln, bis wir die Energiewende im Sack haben“. Seine Partei wolle 50 Prozent weniger Verbrauch, 80 Prozent erneuerbare Energieversorgung und stabile Preise.

Eine Herausforderung sei eine Reduzierung der Treibhausgase, die trotz Ausbau der erneuerbaren Energien in den vergangenen zehn Jahren zugenommen haben. „Der Mehrbedarf hat die Energieeffizienz aufgefressen“, bedauerte Untersteller, der zu globalen Anstrengungen aufrief und europäische Anstrengungen für nicht ausreichend hält. Der Minister lobte viele mittelständische Unternehmen im Land, die für die Energiewende arbeiten und die Chancen auf Wohlstand und Arbeitsplätze erkannt haben.

Kein Tempolimit für Erneuerbare

Der Anteil der erneuerbare Energien an der Stromerzeugung sei in den vergangenen 15 Jahren auf etwa 25 Prozent gewachsen, und die Tendenz weiter steigend, lobte der Minister, der allerdings im vergangenen Jahr erneut einen Kampf zwischen der neuen gegen die alte Welt festgestellt hat. „Einige versuchen das Tempo zu drosseln und ein Tempolimit für die neue Welt einzuführen“, widersprach er solchen Plänen.

Ohne Energieeffizienz werde man bei der Energiewende keinen Erfolg haben, rief der Umweltminister zu sparsamerem Umgang mit Energie auf. Weil fast 40 Prozent der Weltenergie in Gebäuden verbraucht werde, will sich Untersteller stärker mit dem Gebäudebestand auseinandersetzen. Die aktuelle Sanierungsquote betrage lediglich ein Prozent und müsse mindestens verdoppelt werden. Um sie zu steigern forderte er steuerliche Abschreibungsmöglichkeiten.

Zum Thema Strom- und Energiepreise verwies er darauf, dass die bereits vor der Energiewende gestiegen seien und auch (ohne Energiewende) in Zukunft steigen werden. Dabei rief er dazu auf, sinkende Börsenpreise an die Verbraucher weiterzugeben.

Christa Hecht-Fluhr, Fraktionschefin der Grünen im Kreistag, moderierte in der Folge eine kurze Diskussion, die in der Übereinstimmung gipfelte, dass den erneuerbaren Energien die Zukunft gehört. Martin Hahn entließ schließlich den Minister mit dem ersten Öko-Wein aus Hagnau in Richtung Stuttgart.