Umweltbewusstsein verpackt in Ausdruckstanz

Alles, was der Mensch tut hat eine Auswirkung - so könnte das Fazit des Schauspiels TRASHedy lauten. Am Mittwoch spielten und tanzten zwei Darsteller der Performing Group Köln in Kooperation mit dem „tanzhaus nrw“ die Art Performance mit einer ausgefeilten Choreografie, die nachdenklich und humorvoll Umweltschutz und -schmutz in den Mittelpunkt stellt, ohne den sprichwörtlichen mahnenden Finger zu heben. TRASHedy appelliert an die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen.

Am Anfang war das Wasser. So „schwimmen“ die Darsteller wie Fische und krabbeln mit ihren Fingern wie Krebse mit Vorwärts-Seitwärtsbewegungen über ihre Körper in Richtung Land, um hier zu wachsen und als Affen durch das Publikum zu rasen. Daraus erwuchs der Mensch und mit ihm im Laufe der Evolution die Müllberge, Fabriken, Umweltverschmutzung und Konsumdenken. Mit Hilfe von animierten Zeichnungen, die im Hintergrund auf einer Leinwand zu sehen sind, wird das Spiel der Darsteller unterstützt. Dazu ein starker, akzentuierter Ausdruckstanz, Mimik und Gestik und ein paar wenige gesprochene Dialoge und TRASHedy – ein Wortspiel aus „Trash“ (Müll) und „Tragedy“ (Tragödie) – zeigt in 50 Minuten, was Menschen in Jahrtausenden geschaffen haben. Sie appellieren an die Eigenverantwortung des einzelnen ohne belehrend sein zu wollen. Denn letztendlich ist es die Entscheidungsfreiheit, die einen Menschen auszeichnet. Die Darsteller beziehen das Publikum mit ein und schlüpfen dabei in die Rolle des Konsumenten oder aber des Beobachters, der das Konsumverhalten kritisch sieht. Mit witzigen Dialogen untermalen sie ihre Aussagen. Mit dem Zitat des Marvel- Superhelden Spidermann: „Aus großer Kraft erfolgt große Verantwortung“ appellieren sie an das Umweltbewusstsein und outen sich doch selbst als Konsument, der die Annehmlichkeiten zu schätzen weiß. Die Tipps, wie man umweltbewusster handeln kann, wie „Dinge wiederverwenden“, „Andere überzeugen“ oder „weniger Auto fahren“ wirken nicht belehrend, sondern eher als Hinweis, das eigene Verhalten zu überdenken. Sie arbeiten mit starken Bildern, wie das einer nicht enden wollenden Pappbecher-Trink-Orgie. Ohne viele Worte ist alles gesagt. Konsum hat Auswirkungen – irgendwo auf dieser Welt. Beispielhaft steht der Weg des Schuhs, der einmal eine Kuh war, die getötet wurde, um die Haut zu Leder gerben, in einer Fabrik verarbeitet, dann verschifft wurde und schließlich im Karton eines Einzelhandelsregal landet. Die animierten Zeichnungen von Leandro Kees, untermalt mit lauten und leisen Klangkompositionen, runden die Art Performance ab.

Fazit: TRASHedy ist zurecht mit dem Fachjurypreis und dem Jugendjury-Publikumspreis beim Westwind Festival 2013 ausgezeichnet worden. Ein modernes und großartiges Stück.