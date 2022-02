Umstrittener Sänger: Xavier Naidoo sagt Open Airs in Salem und Ulm ab

Xavier Naidoo wird im Sommer nicht in Salem und Ulm auftreten. Der umstrittene Sänger hat seine Open Air Tour für das Jahr 2022 abgesagt. Das teilen die Organisatoren der Tournee der Firma Live Nation mit. Als Grund nennt das Unternehmen die Pandemie und ihre Folgen.

Allerdings dürfte auch politischer Druck eine Rolle gespielt haben. Die Konzerte auf Schloss Salem und im Kloster Wiblingen bei Ulm hätten auf Liegenschaften des Landes Baden-Württemberg stattgefunden.

Ticketkäufer kriegen Geld zurück

„Ich hoffe, dass wir schon bald alle gemeinsam diese Pandemie überwunden haben und ich meine Tournee dann endlich spielen kann“, wird Xavier Naidoo in einer Mitteilung von Live Nation zitiert. Ausdrücklich sind die Termine laut Live Nation aber nicht nur verschoben, sondern abgesagt.

Von der Absage betroffen sind neben den Konzerten in Ulm und Salem auch Veranstaltungen in St. Goarshausen, Mönchengladbach, Füssen, Rostock, Kassel und Halle (Saale). Im Vorverkauf erworbene Tickets werden laut Live Nation bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet.

Ministerium war unter Druck

Die Auftritte von Xavier Naidoo am Bodensee und in Ulm waren umstritten, sorgt der Sänger doch seit einigen Jahren vor allem als Anhänger von Verschwörungsmythen für Schlagzeilen. Das baden-württembergische Finanzministerium war deshalb unter Druck. Es ist für die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg (SSB) zuständig – und zu jenen gehört auch Schloss Salem und das Kloster Wiblingen.

Gut besucht: Xavier Naidoo bei seinem Auftritt in Salem im Juni 2017. (Foto: Kadir Caliskan/imago images)

„Wir waren in einer rechtlich schwierigen Situation. Wir konnten den Konzertveranstaltern nicht einfach kündigen“, sagte Danyal Bayaz (Grüne), Finanzminister Baden-Württembergs. Bis zuletzt habe das Ministerium versucht, eine einvernehmliche Lösung zu finden, um die Konzerte abzusagen.

Diese Bemühungen können laut Bayaz auch ein Grund dafür gewesen sein, dass nun die ganze Tournee abgesagt wurde. „Entscheidend ist jedenfalls, dass Xavier Naidoo nicht auftritt. Er steht für Hass, Verschwörungstheorien und Demokratiefeindlichkeit“, sagte der Minister. Er sei „erleichtert“, dass die Konzerte nicht stattfinden.

„Extremismusklausel“ in künftigen Verträgen

Künftig wird das Finanzministerium laut Bayaz Verträge mit einer „Extremismusklausel“ versehen. „Darin ist klargestellt, dass Veranstaltungen mit extremistischem oder jugendgefährdenden Inhalten auf Landesflächen nicht gestattet sind. Rechtlich sind wir damit in einer deutlich besseren Position“, sagte er.

Die Auftritte von Xavier Naidoo waren seit Beginn der Pandemie mehrfach verschoben worden. In dieser Zeit ist der Sänger immer mehr abgedriftet. Aufsehen erregte zuletzt ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts Ende 2021: Eine Rednerin, die den Sänger als „Antisemiten“ bezeichnet hatte, wurde von Naidoo verklagt.

Naidoo und Corona

Die Karlsruher Verfassungsrichter aber urteilten, dass die Aussage der Frau erlaubt gewesen sei, weil sich Naidoo „mit seinen streitbaren politischen Ansichten freiwillig in den öffentlichen Raum begeben“ habe.

„Streitbar“ äußert sich der Sänger immer wieder auch in Bezug auf die Pandemie. In einem Musikvideo seiner Gruppe Rapbellions etwa werden Mitarbeiter eines fiktiven Impfzentrums angegriffen und Naidoo spielt in einer Zeile darauf an, dass es sich bei den Corona-Impfstoffen um Gift handele.