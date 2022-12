Umgestürzter Baum auf den Schienen: Bahnverkehr war für mehrere Stunden eingestellt

Eine Esche ist am Donnerstag auf Höhe des Landratsamts in Friedrichshafen auf die Gleise gestürzt, ein Regionalzug kollidierte mit dem Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Baum auf die Schmidstraße zurückgeworfen, schreibt die Stadt Friedrichshafen. Passagiere im Zug seien nicht verletzt worden. Der Baum war offenbar krank und konnte dem starken Wind nicht standhalten. Bei einer Untersuchung am Unfallort entdeckte ein Experte zehn weitere schadhafte Bäume.

Um 12.42 Uhr wurde laut Stadt die Feuerwehr Friedrichshafen mit dem Hinweis „Baum auf Straße“ alarmiert. Die Feuerwehr rückte aus und sperrte demnach nach Sichtung der Lage die Schmidstraße im Abschnitt zwischen der Einmündung in den Gustav-Werner-Weg und dem Landratsamt. Um 12.46 Uhr sperrte die DB den Bahnverkehr auf der Strecke, heißt es in der städtischen Mitteilung weiter.

Zehn Bäume werden gefällt

„Die Überprüfung der umgestürzten Esche durch einen sofort beauftragten Baumkontrolleur ergab, dass der Wurzelbereich von Stockfäule befallen war und sie deshalb nicht mehr standsicher war“, schreibt die Stadt. Um sicherzustellen, dass nicht noch weitere Bäume eine Gefahr darstellen, sei der entsprechende Heckenabschnitt überprüft worden.

So sieht der umgestürzte morsche Baum von innen aus. (Foto: Stadt Friedrichshafen)

Das Ergebnis: Zehn weitere Bäume auf dem privaten Grundstück waren demnach nicht mehr standsicher. Laut Stadt wurden die entsprechenden Bäume umgehend entfernt. Die Feuerwehr Friedrichshafen sei mit der Drehleiter im Einsatz gewesen, um den Arbeitsbereich auszuleuchten. Nachdem alle schadhaften Bäume entfernt waren und der Abschnitt der Schmidstraße mit den Mitarbeitenden der städtischen Baubetriebe gesäubert war, sei die Strecke um 18.30 Uhr für den Schienenverkehr wieder freigegeben worden.