Umgang mit demenzkranken Menschen im Beruf üben

Die Anzahl der Menschen, die an Demenz erkranken, nimmt zu. Die Demenzkampagne Friedrichshafen bietet deshalb ein Schulungsangebot für Mitglieder verschiedener Berufsgruppen an, die in ihrem Alltag, Menschen mit Demenz begegnen können. In einer ersten Schulung wurden jetzt fünf Mitarbeiterinnen der Caritas Bodensee-Oberschwaben und eine Mitarbeiterin der Katholischen Erwachsenenbildung geschult.

Der Schwerpunkt der Schulung liegt darin, hilfreiche praktische Verhaltensweisen für das jeweilige Berufsfeld anhand alltäglicher Fallbeispiele zu erarbeiten. Ziel ist es, den Mitarbeitern der Unternehmen die Kommunikation und den Umgang mit Menschen mit einer Demenz zu erleichtern, schreibt die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung.

„Es gibt immer mehr Menschen, die an einer Demenz leiden. Die Aufklärung der Öffentlichkeit ist daher sehr wichtig“, sagt Bruna Wernet, Diplom-Sozialpädagogin (FH), die die erste Schulung im Haus der kirchlichen Dienste leitete. Menschen im alltäglichen Umfeld wie zum Beispiel Kassiererinnen an der Supermarktkasse oder Mitarbeiter in Banken und Verwaltungen sind wichtige Personen, denen es auffallen kann, wenn sich ein ihnen bekannter Mensch verändert, verwirrt ist oder Hilfe braucht.

„Es war sehr wichtig, uns ein stückweit in das Erleben der Menschen, die an Demenz erkrankt sind, einfühlen zu können, um daraus Sicherheit im Umgang zu bekommen“, so die Teilnehmerinnen. Wichtig sei es vor allem, Ruhe und Sicherheit gegenüber dem Menschen mit einer Demenz auszustrahlen, so die Referentin. „Zentral ist es, den betroffenen Menschen ernst zu nehmen und ihm wertschätzend zu begegnen, ihn nicht auf seine Defizite hinzuweisen und die Kommunikation an die Erkrankung anzupassen“, so Bruna Wernet.

Die seit 2011 existierende Demenzkampagne Friedrichshafen, der sieben Netzwerkpartner aus dem Bereich der Seniorenarbeit angehören, hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Situation von Menschen mit Demenz in Friedrichshafen zu verbessern. Die Termine und die Veranstaltungsorte für die Schulungen werden individuell auf die interessierten Betriebe zugeschnitten und können direkt in den Firmenräumen abgehalten werden.

Zielgruppen sind beispielsweise Bus- und Taxiunternehmen, Einzelhandel, Gastronomie, Friseure, Verwaltungen, Polizei und Banken. Bis zu zwölf Personen können an einer Schulung teilnehmen. Eine Schulung dauert etwa zwei Stunden oder nach Absprache. Die Schulungskosten belaufen sich auf 150 Euro pro Gruppe und müssen vom Betrieb übernommen werden.

Fragen zum Ablauf der Schulungen, Termine und Anmeldungen nehmen Judith Knacke, Stadt Friedrichshafen, Telefon 07541 / 203 32 14, E-Mail:

j.knacke@friedrichshafen.de

und Wiltrud Bolien, Landratsamt Bodenseekreis, Telefon 07541 / 204 56 40, E-Mail:

wiltrud.bolien@bodenseekreis.de

entgegen.