Umfrage zu Wohnen im Alter

Alleine oder zu zweit? Für das Leben im Alter gibt es verschiedene Wohnmöglichkeiten. Worauf Seniorinnen und Senioren im Alter beim Wohnen Wert legen, soll eine Umfrage des Seniorenbeirates Friedrichshafen feststellen. Das teilt die Stadt Friedrichshafen in einer Pressemitteilung mit. „Wir wollen von den Häfler Seniorinnen und Senioren erfahren, wie sie sich das Wohnen im Alter vorstellen“, sagt Tanja Abele, Beauftragte für Familien und Senioren bei der Stadt.

Im Oktober 2021 gab Bürgermeister Andreas Köster den Startschuss für dieses Projekt. Danach haben sich der Seniorenbeirat und Tanja Abele monatlich getroffen. In den Sitzungen wurden die Ergebnisse der Einzelrecherchen und Ideen zusammengetragen und diskutiert. Daraus entwickelten sich die unterschiedlichen Fragestellungen für die Umfrage.

Die Umfrage beinhaltet 16 Fragen zum Wohnen im Alter, die sich befassen mit der aktuellen Wohnsituation der Senioren befassen. Abgefragt wird unter anderem, ob die Seniorinnen und Senioren im Alter in der bisherigen Wohnung weiter wohnen wollen.

Welche Alternative würden die Menschen wählen, sollte es nicht möglich sein, die Wohnsituation beizubehalten? Wäre beispielsweise eine Wohngemeinschaft oder eine kleinere barrierefreie Wohnung denkbar oder bevorzugen sie eher den barrierefreien Umbau der aktuellen Wohnung? Abgefragt wird auch, welche Infrastruktur sich die älteren Menschen wünschen, welche Hilfen sie gerne in Anspruch nehmen würden und welche Unterstützungen die älteren Menschen selbst in der Nachbarschaft einbringen wollen.

„Diese Umfrage ist wichtig für uns, um zu erkennen, woran es den Menschen beim Wohnen im Alter fehlt“, heißt es von den Vertreterinnen und Vertretern des Seniorenbeirates.

Die Umfragebögen werden nicht einfach mit der Post nach Hause geschickt. Vielmehr bieten die Seniorenbeiräte Termine an, an denen der Fragebogen ausgefüllt werden kann. Wer will, bekommt auch Hilfestellung beim Ausfüllen. Der Fragebogen kann auch abgeholt und zuhause ausgefüllt werden.

Folgende Termine stehen hierfür bereits fest: Dienstag, 17. Januar, von 14 bis 16 Uhr im Haus Sonnenuhr; Donnerstag, 19. Januar, von 14 bis 16 Uhr und Freitag, 20. Januar, von 9 bis 11 Uhr im Foyer des Rathauses, Adenauerplatz 1, am Donnerstag, 26. Januar, von 9 bis 11 Uhr in der Ortsverwaltung Ailingen (Rathaus) und von 14 bis 16 Uhr im Bürgeramt Fischbach. Außerdem am Samstag, 28. Januar, von 10 bis 12 Uhr im Medienhaus am See und am Donnerstag, 2. Februar, von 14 bis 16 Uhr in der Ortsverwaltung Kluftern (Rathaus).

„Wir hoffen, dass sich möglichst viele Seniorinnen und Senioren an der Umfrage beteiligen, nur so gibt es ein Ergebnis, das Aufschluss über die Wünsche der älter werdenden Menschen über das Wohnen im Alter gibt“, sagt Tanja Abele. Die Teilnahme ist freiwillig und anonym. Die Befragten müssen keine Namen angeben.