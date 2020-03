Umbau: Schreinerei macht aus Klufterner Grillhütte eine einfache Waldhütte

Die Grillhütte Kluftern ist so gut wie Geschichte. Franz und Dietmar Wurst bauen das einst schmucke Ausflugsziel zurück. Das Vordach haben sie bereits entfernt – nun folgen der seitliche Sichtschutz und ein Großteil der Bänke. „Danach werden wir die verbrannten Balken austauschen“, erklärt Dietmar Wurst. Gemäß dem Beschluss des Ortschaftsrats wird das einfache Gebäude nun zur Waldhütte. Damit reagieren die Verantwortlichen im Häfler Ortsteil Kluftern auf die wiederholten Übergriffe von Vandalen. Dreimal haben sie die Hütte bereits in Brand gesetzt. Seit dem letzten Feuer im März 2018 ist die Hütte komplett gesperrt. Weil Grillen künftig an dieser Stelle verboten sein soll, haben die Klufterner die Feuerstelle bereits entfernt. „Sobald wir fertig sind und der Bauhof letzte Reinigungsarbeiten ausgeführt hat, wird die Hütte wieder frei zugänglich sein,“ sagt Dietmar Wurst, der auch Vertreter im Ortschaftsrat ist. Foto: Sandra Philipp