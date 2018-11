Ultra-Bodenseelauf sucht neues Organisationsteam

Zum letzten Mal haben Ralf Holverscheid, Heike Ebe sowie Jürgen Otten vom FC Kluftern einen Scheck aus dem Spendenlauf „Ultra-Bodensee-Lauf“ übergeben. Seit zehn Jahren organisierte das Kernteam zusammen mit weiteren Helfern den Hundert-Kilometer-Lauf in Immenstaad. Was als einzelne Aktion gedacht war, hat sich im Laufe der Jahre zu einem festen Termin gemausert und davon profitierten zu gleichen Teilen die Nachsorgeklinik Tannheim und die Organisation „Ärzte ohne Grenzen“. Jeweils 2000 Euro gingen an die Institutionen.

140 Läufer waren am Start

Fast 30 000 Euro sind im Laufe der zehn Jahre zusammengekommen. Dabei war der Ultra Bodenseelauf nur als eine einmalige Aktion gedacht gewesen. Rund um den Trimm-dich-Pfad in Immenstaad sind diesmal 140 Läufer an den Start gegangen, um nicht nur für eine, sondern gleich zwei gute Sachen zu laufen. Eine Hälfte geht an die Nachsorgeklinik Tannheim. Sie bietet Reha- und Therapiemaßnahmen an für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene, die an Mukoviszidose erkrankt sind oder an Krebs- und Herzerkrankungen leiden. „Dazu gehören auch die Eltern und Geschwister“, erklärt Geschäftsführer Thomas Müller. Die gesamte Familie erfährt hier über einen Zeitraum von 28 Tagen professionelle Betreuung und Beratung. Ein weiteres Angebot der Klinik ist die Begleitung verwaister Familien, die ein Kind verloren haben. Sie erfahren in ihrer Trauerarbeit Hilfe und Unterstützung. „Für die 2000 Euro werden wir uns einen neuen Notfallwagen anschaffen“, erklärt Thomas Müller. Dieser sei mit allem ausgestattet, was für eine Wiederbelebung notwendig wäre. Das Vorgängermodell sei einfach in die Jahre gekommen.

Klaus Volmer, Mitglied bei „Ärzte ohne Grenzen“, nannte gleich mehrere Beispiele, für die das Geld eingesetzt werden könnte – wie sichere Geburten, benötigte Impfungen für Kinder, spezielle Fertignahrung für akut mangelernährte Kinder oder auch die Sicherung der Trinkwasserversorgung. „Als ich in Syrien gearbeitet habe, war sauberes Wasser ein wichtiges Thema“, berichtet Volmer. Eine gute ärztliche Versorgung sei ohnehin mehr als schwierig. „Die Menschen sind oft sowieso geschwächt und wenn dann noch unsauberes Wasser getrunken wird, kommen Durchfallerkrankungen und ähnliches hinzu“. Durch die Spende sei man in der Lage, 120 000 Menschen eine Woche lang mit sauberem Trinkwasser zu versorgen. Sowohl Thomas Müller als auch Klaus Volmer dankten nachdrücklich für die zehnjährige Unterstützung seitens des FC Kluftern. „Das ist ein außergewöhnlich hohes ehrenamtliches Engagement, das Sie an den Tag gelegt haben“, betonen beide und Thomas Müller lud das Orga-Team zu sich in die Tannheim Klinik ein, damit vor Ort gezeigt werden könne, was die Klufterner mit ihren Spenden erreicht hätten.

So geht das Team auch mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Ursprünglich sollte das ja nur einmal stattfinden, aber wir hatten soviel positive Resonanz, dass wir das erstmal weiter gemacht haben“, sagt Ralf Holverscheid. Irgendwann sei der Beschluss gefasst worden, das Ganze zehn Jahre zu organisieren, aber es sei auch mit einem hohen Arbeitsaufwand verbunden. „Wir bedauern das sehr“, fügt Heike Ebe an, doch man habe keine Nachfolger gefunden. Rund um das Team Ralf Holverscheid, Heike Ebe sowie dem Ehepaar Jürgen und Maren Otten hätten noch Familienmitglieder und weitere Helfer den Tag zu organisiert. Ein Team, das über lange Jahre zusammengearbeitet hat. Doch jetzt sei es an der Zeit, den Staffelstab weiter zu geben. „Wir würden uns wünschen, dass jemand die Nachfolge antritt. Man kann sich gerne bei mir melden. Ich würde auch hilfreich zur Seite stehen“, versichert Holverscheid.