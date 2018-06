Damit angesichts der Veranstaltungen zur Fasnet die Orientierung nicht verloren geht, hat die SZ-Redaktion Tipps zusammengestellt. Dabei handelt es sich nicht nur um Party-Vorschläge, weil es auch Menschen gibt, die mit Fasnet nix zu tun haben wollen.

Rammetshofen ruft: Die echte schwäbisch-alemannische Fasnet – das weiß ein jeder Narr – gibt’s nur auf dem Dorf. Zum Beispiel in Rammetshofen. Rammetswiebitte? Das ist ein Weiler zwischen Ober- und Unterteuringen, in dem es an 364 Tagen im Jahr eher ruhig zugeht – nicht aber am bromigen Freitag. Die „Oldieparty“ des RSC Rammetshofen in einem umgebauten Kuhstall – der jetzt Tandemschenke heißt – genießt inzwischen absoluten Kultstatus. Los geht’s um 18.30 Uhr. Auf ihre Kosten kommen hier alle, die auf den Sound der 50er- bis 80er-Jahre stehen. DJ 6tyfour legt Rock’n’Roll, Boogie, Neue Deutsche Welle, Schlager und vieles mehr auf – da ist für jeden etwas dabei, versprechen die Veranstalter. Und das Beste: Es läuft kaum Fasnets-Humbatäterä-Musik! Dazu sind die Preise moderat und der Wurschtsalat lecker – Narrenherz, was willst du mehr?

Gunnar M. Flotow

Mit Nachbars in der Werastraße: Bist narrisch?! Na, närrisch! Sagen wir es mal so: Für die einen ist Glückseligkeit die Übersetzung von Fasnet. Die anderen setzen närrisch eher mit narrisch gleich und sind nicht direkt mit einem „Kikeriki“ dabei, wenn ihnen ein „Gockelores“ entgegengeschleudert wird. Dann gibt es außerdem noch die, denen es am liebsten ist, wenn ihrer Brust ein frohes Lied entquillt, und zwar das Heimatlied der Stadt Friedrichshafen bei der Eröffnung des Seehasenfestes. Weil es jedoch angeblich nicht möglich sein soll das ganze Jahr über Mümmelmannsause zu feiern, ist am Samstag eben Umzug.

Und da wird hingegangen, ob es Konfetti regnet oder nicht. Und sagen wir mal so: Das wird ein Riesenspaß, wenn sich in der Werastraße endlich wieder Nachbarn, Freunde und Verwandte treffen, um gemeinsam die Sau, den Indianer, das Prinzesschen oder was auch immer rauszulassen. Darauf ein dreifaches „Gockelores – Kikeriki“!

Tanja Poimer

Fasnet, wohin?: Mein Tipp ist ganz einfach. Die Straßenfasnet ist das, was die Fasnet eigentlich ausmacht und weswegen wir Neigschmeckten aus Südschweden, wie Freunde immer gerne anmerken, hier am Bodensee sogar Hästräger geworden sind. Während man im Münsterland zu Karneval noch zum Lachen in den Keller geht, weil die närrische Zeit dort die ernsthafteste Zeit im Jahr überhaupt ist, so ist das hier schon anders. Ok, bei genauem Hinsehen, trifft das bei einigen Funktionären auch zu, aber das kann man immer noch gut umspielen. Und daher sei allen geraten, so zu feiern wie ihnen die Lust danach steht. Mit den jetzt noch anstehenden Bällen im Graf-Zeppelin-Haus zieht die Straßen-Fasnet auch so ein klein bisschen in die gute Stube ein. Party eben. Warum also nicht einfach mal mitfeiern. Nette Leute finden sich da überall, zum – wie sagte die Kollegin – „was auch immer rauslassen“. Recht hat sie, seid einfach dabei und kommt heute schon mal zum Üben zum Rathaussturm. Ralf Schäfer

Kleiner, feiner, familiärer: Nun habe ich ja erst unlängst meine große Verbundenheit mit Friedrichshafen kundgetan und tue das natürlich auch und gerade in närrischen Zeiten. Trotzdem finde ich persönlich, dass der netteste, schönste, familiärste Umzug am Sonntag in Markdorf stattfindet. Gut, das liegt in meinem Fall wohl vor allem daran, dass da meine Familie auch dabei ist, weil wir nun mal im Badischen hausen. Aber auch sonst ist da alles eine Nummer kleiner (wenn nicht gerade Landschaftstreffen ist), feiner und auch kürzer als anderswo. Idel für Fasnetseinsteiger, Lauf- und Stehfaule sowie pubertierende Söhne, die eigentlich das eigene Zimmer gar nicht mehr verlassen wollen. Also, Mäschgerle, auf nach Markdorf. Los geht’s am Sonntag um 14 Uhr. Narri Narro! Martin Hennnings

Wo ist die Fasnet denn am schönsten? Das muss jeder Fasneter für sich selbst entscheiden. Deshalb gebe ich auch keine Ratschläge. Als alter Fasneter und mitunter Narr aber weiß ich, dass die Fasnet „dahoim am schönsten isch“. Dahoim ist für mich Tettnang, wo ich seit gut und gerne fünf Jahrzehnten im Häs des Gätterlet springe. Aber nicht nur im Städtle, auch dort, wo im Süddeutschen die schwäbisch-alemannische Fasnet leibt und lebt.

Kommenden Samstag ist sie auch wieder in Friedrichshafen „dahoim“. Klar, dass die Tettnanger Hopfennarren und Gätterlet nach Friedrichshafen kommen! Au i juck im Häs. I frei mi riesig und grüß scho jetzt alle Häfler Narra mit einem laut die Friedrichstraße hinunterdonnernden „Monfort-Jehu“. Zunächst muss der montfortsche Straßenfasneter aber in eine andere Rolle schlüpfen. Rein in die heutige Weiberfasnet am „Gumpigen“ im Hafen. Die Redaktion inszeniert die Weiberfasnet ganz groß, vergibt den Preis „Frauengruppen im narreten Outfit“. Also kommt bitte ihr narrete Häfler Frauen! Springt rein ins Häs und klopft flotte Narrensprüche. Und wenn ihr auch noch laut das „Gockelores-Kikeri“ intonieren könnt, seid ihr richtig preisverdächtig. Das Tettnanger Gätterlet sitzt mit in der Jury. Wetten: Es gibt auch diesen Gumpigen wieder im Hafen die „Qual der Wahl“. Alexander Mayer