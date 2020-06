Im Kulturhaus Caserne gibt es wieder Programm. Comedian Uli Boettcher präsentiert am Samstag, 20. Juni, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) auf der Innenhofbühne sein neuestes Programm, das Comedy-Kabarett „Ich bin viele“. Wer bin ich? Diese simple Frage ist grundsätzlich schwer zu beantworten, weil wir alle immer viele sind, aber oft nicht die, die wir gerne wären, heißt es in der Ankündigung. Was das bedeutet, wird live auf der Innenhofbühne zu erleben sein. Bei schlechtem Wetter ist die Veranstaltung im Casino. Karten im Vorverkauf zu 18 oder 16 Euro zuzüglich Gebühren über www.reservix.de, an der Abendkasse 22 beziehungsweise 20 Euro.