Ukrainische Kinder lernen beim Singen Deutsch

Die Musikschule und die Ludwig-Dürr-Schule bieten Kindern aus der Ukraine ein außerunterrichtliches Angebot an: Deutsch lernen durch Singen. Die Sprache der Musik sei für jeden verständlich und könne helfen, Deutsch zu lernen, sich zu integrieren und traumatische Erlebnisse zu bewältigen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt. Finanziert wird das Projekt aus Mitteln der Fränkel-Stiftung.

Bürgermeister Andreas Köster, Peter Buck und Jaqueline Egger-Buck, Vorstände der Fränkel AG, besuchten die Kinder in der Ludwig-Dürr-Schule und hörten ihnen beim Singen zu, wie die Stadt mitteilt. „Durch das Angebot können die Kinder Freude an Musik erleben, das Erlebte besser verarbeiten und gleichzeitig Deutsch lernen“, so Bürgermeister Andreas Köster, der allen Verantwortlichen für das Engagement dankt.

„Gemeinsames Singen verbindet, tut der Seele gut. Lieder zu singen kann helfen, Deutsch zu lernen und sich hier ein Stück zuhause zu fühlen“, so Sabine Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen.

Dieses Ziel verfolgt die Musikschule mit dem Projekt „Singen und Sprache lernen“. Die ukrainischen Kinder können seit Mai bis zu den Sommerferien in der Ludwig-Dürr-Schule gemeinsam singen – und zwar in deutscher Sprache. Betreut werden die Jungen und Mädchen von zwei Lehrkräften der Musikschule.

Helen van Almsick, Gesangslehrerin der Musikschule, hat Lieder aus verschiedenen Regionen der Ukraine ins Deutsche übersetzt und mithilfe eines ukrainischen Kollegen gelernt. Um die Worte zu untermalen, werden Bilder der Künstlerin Martina Topp, die sie für ein ähnliches Projekt andernorts gemalt hat, eingesetzt. Zu den Bildern lernen die Kinder jeweils passende Volks- und Kinderlieder. Natürlich singen die Jungen und Mädchen zwischendurch auch ukrainisch, damit auch Vertrautes Raum bekommt. Unterstützt wird die Gesangslehrerin von Thomas Unger, ebenfalls Lehrkraft an der Musikschule. Bei seinen ergänzenden Rhythmusübungen mit Body-Percussion sind die Jungen und Mädchen begeistert dabei, heißt es weiter.

„Wir wollen den Kindern, die viel Leid erleben mussten, durch das Singen und Musizieren Hoffnung und Freude vermitteln. Es war schön anzusehen, wie die Kinder lachen und ungezwungen singen. Deshalb unterstützen wir sehr gerne das Projekt“, so Peter Buck, Vorstand der Fränkel AG.

Die unbürokratische Hilfe der Stiftung erleichtert der Musikschule die Arbeit sehr, da mit der schnellen Finanzierungszusage kurzfristig mit dem Unterricht begonnen werden konnte. An der Ludwig-Dürr-Schule werden rund 50 ukrainische Kinder in verschiedenen Altersgruppen unterrichtet.