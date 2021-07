Uhrendieb auf Flucht gefasst

Nachdem ein 28-Jähriger am Dienstag, 29. Juni, gegen 10 Uhr aus einem Schmuckgeschäft in der Häfler Seestraße zwei hochwertige Uhren gestohlen hat, ermittelt die Polizei wegen besonders schwerem Fall des Diebstahls gegen ihn. Der Tatverdächtige hatte sich die Uhren zur Anprobe anlegen lassen und rannte dann, nach kurzer Ablenkung des Verkäufers, aus dem Geschäft über die Promenade in Richtung Uferpark davon. Passanten und die umgehend verständigten Polizeibeamten nahmen die Verfolgung des flüchtenden Diebes auf. Nur wenige Gundert Meter vom Tatort entfernt konnten die Polizisten den 28-Jährigen, der das Diebesgut im Gesamtwert von nahezu 1400 Euro noch am Arm trug, stoppen und vorläufig festnehmen. Aufgrund seiner dreisten Vorgehensweise und weil der Verdacht bestand, dass es sich bei dem 28-Jährigen um einen reisenden Täter handeln könnte, ordnete das Gericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg eine Wohnungsdurchsuchung bei dem Mann an. Dort fanden die Ermittler weiteres Diebesgut aus vergangenen Taten, woraufhin der 28-Jährige weitere Diebstähle von Schmuck und Baumaschinen im Friedrichshafener Umfeld einräumte. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß entlassen. Die Ermittlungen dauern aktuell noch an.