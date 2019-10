Ugyen Lhamo steckt mit ihrer Freundlichkeit alle an

Ugyen Lhamo steckt ihre Mitmenschen mit ihrer freundlichen und aufgeschlossen Art regelrecht an. „Im Bhutan leben die glücklichsten Menschen der Welt, deswegen bin ich immer glücklich“, sagt sie. Die 26-Jährige Bhutanesin lebt in Friedrichshafen und absolviert derzeit eine Ausbildung zur Altenpflegerin im Königin Paulinenstift.

Sie berichtet, dass sie nachweislich die erste Bhutanesin überhaupt ist, die den Beruf der Altenpflegerin lernt. Bis heute gebe es nur einen Mann aus dem Land der Drachen, wie ihr Heimatland auch genannt wird, der diese Ausbildung überhaupt abgeschlossen hat, heißt es in einer Pressemitteilung des Königin Paulinenstift.

Ugyen Lhamo ist nun seit vier Jahren in Deutschland. Bereits 2014 absolvierte sie in Neu Dehli, Indien einen Deutschkurs, um sich auf das 7600 Kilometer weit entfernte Land vorzubereiten. Im Jahr 2015 kam sie dann für ein Au Pair nach Deutschland. Im Anschluss absolvierte sie in Tübingen in der Tropenklinik Paul-Lechler-Krankenhaus ein internationales Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) auf einer Station für Alters- und Palliativmedizin. Dort unterstützte sie die Krankenpflegekräfte im Tag- und Nachtdienst. In der Vergangenheit hatte sie bereits Bauingenieurswesen und Hotelmanagement studiert, aber das habe sie nicht recht erfüllt, sagt sie. Erst die Arbeit in der Pflege habe sie wirklich tiefgehend befriedigt. Es ist die intensive Begegnungen mit den Menschen, die sie bis heute begeistert.

Im Rahmen des FSJ in Tübingen sei der Wunsch entstanden, den Beruf der Altenpflegerin zu erlernen. Nach einem Besuch in Konstanz am Bodensee war ihr klar, dass sie dieses Ziel unbedingt am Bodensee verwirklichen wolle. „Der See ist so wunderschön“, sagt sie. Seit September 2017 geht Ugyen Lhamo dieser Ausbildung nun in Friedrichshafen im Königin Paulinenstift nach.

„Ich schätze es sehr, mit den Kollegen gemeinsam im Team zu arbeiten. Nur gemeinsam können wir die täglich wandelnden Herausforderungen gut meistern. Der Gemeinschaftsgeist und die Abwechslung sind ganz toll“, sagt sie. Sie spreche sehr gerne mit den alten Menschen. Im Königreich Bhutan habe es noch nie Krieg gegeben, deswegen höre sie den Geschichten der Menschen sehr gerne zu.

Außerdem freue sie sich, jeden Tag so viel lernen zu dürfen. Jeder Theorieblock und jeder Praxisblock bringe so viel Neues und Aufregendes. Dabei lerne sie nicht nur für den Beruf. „Alles was man lernt, lernt man für das eigene Leben“, sagt sie. An ihrem Beruf schätzt sie auch die anspruchsvolle Behandlungspflege. Alles zum Thema Wundmanagement und Medikamentenmanagement mache ihr viel Freude. Ebenso der Austausch mit den behandelnden Ärzten und den Apothekern. Für ihre Zukunft wünscht sie sich einen erfolgreichen Abschluss und im Anschluss eine Fachweiterbildung im Bereich Wundmanagement oder ein Bachelorstudium der Pflege.