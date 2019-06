Das interkulturelle Stadtfest wird am Samstag und Sonntag, 29. und 30. Juni, an der Häfler Uferpromenade gefeiert. Obendrein gibt es Musik, Tanz und ein vielfältiges kulinarisches Angebot. Los geht es an beiden Tagen um 11 Uhr.

In diesem Jahr sind insgesamt 30 Vereine mit 36 Hütten mit dabei. Menschen aus 21 Ländern treten auf den beiden Bühnen auf und bieten an den Ständen landestypische Spezialitäten an. Mit dabei sind auch wieder die Friedrichshafener Partnerschaftsvereine, die ihre Projekte vorstellen.

Am Samstag, 29. Juni, beginnt das Programm in der Musikmuschel und auf der Bühne am Gondelhafen um 12.30 Uhr. Dort treten laut Pressemiteilung der Stadt Gruppen aus verschiedenen Ländern mit abwechslungsreichen Vorführungen in farbenfrohen traditionellen Folkloretrachten auf. Zu hören und zu sehen gibt es Folkloremusik, Trachtentänze, Samba Shows, Salsa, mexikanische Folklore, chinesische Trommeltänze, Lieder aus Indonesien und vieles mehr. Direkt aus Matera (Italien), der diesjährigen Kulturhauptstadt Europas, kommt die Ragnatela-Folk-Band.

Ein Haus aus 750 Bauklötzen

Besucher, die zum interkulturellen Stadtfest an die Uferpromenade kommen, werden kulinarisch auf eine Reise durch viele Länder geschickt. An den Ständen werden vielfältige kulinarische Speisen angeboten. Auch für die Kleinsten gibt es viele Angebote: Das Spielhaus und der Spielbus kommen mit dem Kinderzirkus Luftikus, einer neun Meter langen Rollenrutsche, spannenden Großspielen für die ganze Familie, verrückten Spielgeräten und Fahrzeugen zum gemeinsamen Spielen. Wer will, kann beim Bau eines Hauses aus 750 Bauklötzen dabei sein. Das Medienhaus am See bietet samstags Vorlesestunden im Märchenzelt auf der Wiese in den Uferanlagen an. Vorgelesen wird in deutscher, bulgarischer, englischer, französischer und russischer Sprache. Die Molke kommt mit den mobilen Werkstätten, in denen Dinge selber gemacht, gebastelt und gesprayt werden können. Leckere alkoholfreie Cocktails gibt es in der Aloa-Bar.