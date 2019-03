Uferpark: Stadtbalkon ist auch im Netz umstritten

Im Großen und Ganzen scheint der überarbeitete Entwurf für die Neugestaltung des Uferparks samt Friedrichstraße und Bahnhofsvorplatz bei den Häflern recht gut anzukommen. Dass es bei einem Großprojekt in dieser Dimension auch Punkte gibt, die umstritten sind, liegt auf der Hand.

Sehr weit auseinander gehen die Meinungen zum Beispiel zur Idee des Stadtbalkons – wie auch eine Abstimmung der „Schwäbischen Zeitung“ auf Facebook zeigt. Die Gegner sind dort mit knapp 60 zu 40 Prozent in der Mehrzahl. Zwei konträre Ansichten zum Stadtbalkon hat die SZ den Teilnehmern der Abstimmung angeboten: „Tolles Design: filigran und modern“ oder „Unpassend: Dach versperrt den Seeblick“.

Die Kritik in den Kommentaren ist teils sehr deutlich. Als „extrem hässlich“ empfindet zum Beispiel Birgit Huyer den Stadtbalkon. „Mir persönlich ist das zu futuristisch, kalt und modern. Würde allerdings zu dem einen oder anderen Neubau passen, der in FN in den letzten Jahren gebaut wurde“, schreibt sie. Gabriele Meschenmoser plädiert dafür, das Geld für bessere Anschaffungen zu verwenden und nicht für so einen Balkon rauszuschmeißen. Kurz und knapp bringt Monika Indlekofer ihre Sichtweise auf den Punkt: „Diesen Stadtbalkon braucht es wirklich nicht.“ So sieht das auch Sabine Detzen: „Absolut bescheuert, sorry. Wenn denen nicht mehr einfällt als Beton & Stahl im 70er-Jahre-Stil...“

Als direkte Antwort darauf empfiehlt Udo Herrmann: „Dann schauen Sie sich doch mal ganz moderne Städte wie zum Beispiel Singapur an. Top modern, aber auch in Glas und Beton. Nun, ich will FN nicht mit Singapur vergleichen, aber etwas Neues und Modernes kann doch auch in Beton, Glas oder ähnlichem umgesetzt werden.“ Als „grundsätzlich gar nicht schlecht“ bewertet Raffi Konrad die Idee des Stadtbalkons. Auch Peter Liptau lobt den Entwurf, wirft aber die Frage in den Raum, ob es das Dach überhaupt braucht. Liptau ist sich sicher: „Der Entwurf würde auch ohne funktionieren.“ Hin- und hergerissen scheint Gilla Bader zu sein. Sie kommentiert: „Ich könnte bei beidem klicken.“

Weil abzusehen war, dass der Stadtbalkon für Diskussionen sorgen würde, wird die Stadtverwaltung in der für das zweite Quartal dieses Jahres vorgesehenen Bürgerinformation als Alternative eine Treppenanlage wie bisher vorschlagen – möglicherweise etwas breiter und mit integrierten Sitzgelegenheiten. Als weitere Alternative soll nach einem entsprechenden Antrag der Gemeinderatsfraktion der Grünen ein Stadtbalkon ohne Dach zur Diskussion gestellt werden.